Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası! 14 şüpheli gözaltında
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine harekete geçildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
