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Borsa İstanbul'da operasyon! Atlantis Yatırım Holding hisselerinde manüpilasyon iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Borsa İstanbul&#039;da operasyon! Atlantis Yatırım Holding hisselerinde manüpilasyon iddiası
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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