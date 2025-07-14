Borsa İstanbul'da operasyon! Atlantis Yatırım Holding hisselerinde manüpilasyon iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Temmuz 2025 09:04 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 09:07 - Güncelleme:

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Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

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Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Türkiye Gazetesi