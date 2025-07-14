Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak! BİST 100’de yükseliş sürecek mi? İşte haftalık borsa beklentileri…

CHP davasının ertelenmesi ve faiz indirimi beklentisi ile önceki iki hafta sert yükselen borsa, geçen hafta %0,8 primle 10.358’den kapandı. TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan gelen temkinli mesajlara dikkat çeken Ekonomist Tuncay Turşucu; kâr satışları halinde endekste 9.800-10.000 bandının destek olabileceğini, yükselişin devamında 10.700’e doğru hareketin serebileceğini aktardı. Bu hafta 4 borsa şirketi de temettü dağıtacak. Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %0,8 primle 10.358 puandan kapanış yaptı. CHP davasının ertelenmesi ve faiz indirimi beklentisi ile önceki iki haftada daha sert yükselen borsada, geçen hafta daha yatay bir eğilim dikkat çekti.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında, geçen hafta MAGEN, EUPWR, RALYH, EKGYO ve GESAN %14,79-%7,05 arası primle en fazla yükselen hisseler olarak öne çıktı. TTKOM, TCELL, GRSEL, REEDR ve CLEBI ise %-6,86-%-4,33 arası değer kaybı ile en fazla düşen hisseler oldu.

İlgili Haber Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı?

TCMB 24 TEMMUZ’DA NE YAPACAK?

Piyasalarda 24 Temmuz’daki Merkez Bankası toplantısına yönelik beklentilerin “300-350 baz puanlık faiz indirimi” şeklinde devam ettiğini belirten Ekonomist Tuncay Turşucu; TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan gelen son mesajların ise “daha temkinli duruşa” işaret ettiğine dikkat çekti.

STOPAJ ARTIŞI NASIL ETKİLER?

TL mevduatta son stopaj artışının da faiz indirimi beklentilerini törpüleyebileceğini aktaran Tuncay Turşucu, “Enflasyonda aşağı yönlü hareket olsa da bunun kalitesinde hâlâ tatmin edici görünüm yok” diyerek, bu ayki faiz indiriminin 250 baz puan olabileceği öngörüsünde bulundu.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Beklentilerin altında bir faiz indirimi fiyatlaması halinde borsada kâr satışları yaşanabileceğini ancak bu satışların 9800-10000 bölgesinde karşılanabileceğini aktaran Tuncay Turşucu, piyasadaki iyimserliğin devam etmesi durumunda endekste 10.700 direncine doğru hareketlilik yaşanabileceğini aktardı.

HAFTANIN TEMETTÜ TAKVİMİ

Bu arada bu hafta 4 borsa şirketi temettü ödemesi yapacak. Buna göre;

-Koleksiyon Mobilya bugün hisse başına net 0,10 TL,

-Gentaş Dekoratif Yüzeyler 16 Temmuz’da net 0,13 TL,

-Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 18 Temmuz’da net 1,70 TL,

-GÜR-SEL Turizm 18 Temmuz’da net 0,33 TL temettü ödemesi yapacak.