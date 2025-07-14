Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı?

Piyasalarda son dakika! Serbest piyasada 14 Temmuz 2025 dolar fiyatı 40,20 TL ve euro fiyatı 46,95 TL’den haftaya başlıyor. Dolarda stabil görünüm devam ederken, euroda sınırlı değer kaybı yaşanıyor. Piyasada geçen hafta TL mevduat ve yatırım fonlarına getirilen stopaj artışının yansımaları takip edilirken; ekonomistler, 180 günlük vadede TL’nin net %15 civarında getiri sunmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni hafta başlarken ilk işlemlerde ‘yatay’ hareketlilik öne çıkıyor. Serbest piyasada 14 Temmuz 2025 dolar fiyatı 40,20 TL ve euro 46,95 TL’den güne başlıyor. Dolarda stabil görünüm devam ederken euroda sınırlı bir değer kaybı dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda dolar endeksi 97,95 seviyesinde ‘yatay’ seyrederken, EUR/USD paritesinde de yeni hafta 1,1680’den ‘start’ alıyor.

İç piyasada yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle resmî tatil uygulaması yapılacak. Bu sebeple piyasada bu hafta 4 işlem günü olacak.

PİYASADA HAFTALIK GÜNDEM

Bu hafta içeride son siyasi gelişmelerin yansımalarının yanı sıra Çarşamba günü haziran ayı bütçe dengesi, Perşembe günü haziran ayı konut satışları ve konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.

Küresel tarafta ise salı günü ABD haziran ayı enflasyon verisi ve cuma günü Perakende Satışlar datası izlenecek.

STOPAJ ARTIŞININ YANSIMALARI

Bu arada geçen hafta Türk lirası mevduat ve yatırım fonlarında 6 aya kadar olan vadede stopaj %15'ten %17,5'e yükseltilmişti. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12'den %15'e çıkarılmıştı. 1 yıldan daha uzun vadeler için ise %10 stopajda değişikliğe gidilmemişti. Bu kararların da yansımaları piyasalarda izlenemeye devam edilecek.

ÖNCEDEN GİRENLER AVANTAJLI

Ekonomistler, “Yeni stopaj oranları 9 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten önce giriş yapılan fonlar ve TL mevduatlar, önceki stopaj dilimlerine tabi olacak. Dolayısıyla daha önceden fonlara giriş yapan bir yatırımcı, şu anda stopaj avantajını elinde tutuyor. Bu konumdaki yatırımcılar, eski fonlarını elinde tutarak daha yüksek getirilerini sürdürmeye devam edebilecekler” görüşünü dile getiriyor.

TL’DE 6 AYLIK GETİRİLER…

Bugün TL mevduatta 180 gün vadede ortalama getirilerin, stopaj kesintisi sonrasında bile %15’e yakın seyrettiğine dikkat çeken ekonomistler, bu getirinin, TCMB anketinde öne çıkan kur ve enflasyon beklentilerinden daha yüksek olduğunu belirterek, “Mevcut şartlarda TL’de kalmak hem enflasyon hem de dövize karşı reel anlamda daha kazançlı görünmeye devam ediyor” değerlendirmesinde bulunuyor.