Kahramanmaraş'ta operasyon! Kardeş katili 22 sene sonra yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 22 yıl önce kardeşini öldürüp bir kişiyi yaralayan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 31 Mayıs 2003 tarihinde Afşin ilçesi Emirli Mahallesi'nde meydana geldi. C.B. (63) isimli şahıs, kardeşi Garip B.'yi (33) tabanca ile vurarak öldürmüş, D.K.'yı (45) ise yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

SENELERDİR SAHTE KİMLİKLE KAÇMIŞ

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timi tarafından yapılan araştırmalarda, şüphelinin 22 yıldır Ş.Ö. (61) isimli bir şahsın kimlik bilgilerini kullandığını ve Gerger Mahallesi'nde annesinin evine geldiğini belirledi.

KARDEŞ KATİLİ OPERASYONLA YAKALANDI

Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası düzenlenen operasyonda firari zanlı C.B. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

