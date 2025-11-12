Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri saldırdı, şimdi hastanede

13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri saldırdı, şimdi hastanede

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki kız, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kalçasında ve bacağında ısırıklar olan kız hastanede tedavi altına alındı.

Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında 13 yaşındaki K.K. adeta dehşeti yaşadı. Edinilen bilgiye göre, sabah yürüyüşe çıkan genç kız, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yoldan geçen bir vatandaş köpekleri kovalarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri saldırdı, şimdi hastanede - 1. Resim

BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından belediye ekipleri tarafından köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

"KIZIM KORKMUŞ, DEVAMLI AĞLIYOR"

K.K.'nin babası Mehmet K., olayı çalışırken duyduğunu belirterek, "Yol üzerinde kızım yürürken yanına bir köpek geliyor. Kızım da köpekten kaçmaya çalışıyor. Köpek havlayınca diğer köpekler de geliyor. Sonrasında köpekler kızıma saldırmaya başlıyor. Yoldan geçen bir vatandaş durumu görünce arabayla köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Kızımın bacağında ve kalçasında ısırıklar var. Genel sağlık durumu iyi ama çok korkmuş, devamlı ağlıyor" şeklinde konuştu.

13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri saldırdı, şimdi hastanede - 2. Resim

"MÜDAHALEDE SIKINTI YAŞIYORUZ"

Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rauf Arslan ise, "Bulunduğumuz yer Fevzi Çakmak Mahallesi, şehrimizdeki arızalı tek yer. Burada 5 ila 15 arasında bir köpek popülasyonu var. Arazinin geniş olmasından dolayı da arkadaşlar müdahalede biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bunu bir şekilde aşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

