Devlet Bahçeli şehitlerimiz için taziye mesajı yayımladı: Her ihmal araştırılacaktır

Türkiye’yi acıya boğan haber Gürcistan’dan geldi. Gence’den kalkan uçak, Gürcistan sınırını geçtikten 5 km sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı kazada 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Kahreden kaza ile ilgili MHP Lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"HER İHTİMAL DİKKAT VE TİTİZLİKLE ARAŞTIRILACAKTIR"

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır. Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.

"SPEKÜLASYON, HER İFADE HÜKÜMSÜZ VE TEMELSİZ"

Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."