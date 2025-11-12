Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: 'Zaten siz de benim oğlumsunuz'

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: 'Zaten siz de benim oğlumsunuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şehit, Asker, Uçak Kazası, Gürcistan, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gürcistan'daki düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Acı haberler ailelere ulaştı, ateş yine düştüğü yeri yaktı. İlker Aykut'un şehadet haberi Tekirdağ'daki babası Ünal Aykut'a ulaştı. Acılı baba karşısındaki askere sarılarak "Zaten siz de benim oğlumsunuz." diye ağladı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'daki ailesine ulaştı.

Hava Astsubay İlker Aykut'un şehit haberi ailesine Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti.

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: 'Zaten siz de benim oğlumsunuz' - 1. Resim

"ZATEN SİZ DE BENİM OĞLUMSUNUZ"

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: 'Zaten siz de benim oğlumsunuz' - 2. Resim

Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz." diye ağladı.

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: 'Zaten siz de benim oğlumsunuz' - 3. Resim

Bir çocuk babası şehit İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu, babasının da "Evet ektim." dediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

