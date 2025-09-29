Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Masada birçok önemli konu var

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 hafta aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantının ana gündem maddeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM temasları, Gazze’deki son durum ve Terörsüz Türkiye süreci olacak.

ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin detayları değerlendirilecek. ABD ile varılan enerji anlaşmalarının detayları görüşülecek. Bunun yanı sıra, Gazze'de devam eden soykırımın sona erdirilmesi için atılan adımlar ve ABD'nin ateşkes önerisi ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. TBMM’de devam eden Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda yeni bir aşamaya geçilmek üzere. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasal değişiklikler için Ekim ayını işaret etmesi sonrasında bu konuda yapılan hazırlıklar ve sahadaki son durumun kabinede görüşülmesi bekleniyor. İstihbarat raporlarının mercek altına alınacağı toplantıda Suriye'deki son gelişmeler de gündemde olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Toplantıda ayrıca önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması beklenen dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut kampanyasının detaylarının da görüşülmesi bekleniyor.