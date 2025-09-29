Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan TBMM komisyonu, perşembe günü akademisyen ve hukukçuları dinleyerek, örgüt üyelerinin geri dönüşüne yönelik yasal düzenlemeleri ele alacak.

ESMA ALTIN ANKARA - “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 13. toplantısını perşembe günü yapacak. Saat 11.00’de başlayacak toplantıda ceza hukuku alanında çalışma yapan akademisyen ve hukukçular dinlenecek.

Bu isimlerin, özellikle örgüt üyelerinin geri dönüşüne ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına yönelik komisyona görüş bildirmesi bekleniyor.

