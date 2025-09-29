Türkiye, her türlü senaryo için tedbirini alıyor: CAATSA’ya karşı alternatifimiz var

YEŞİM ERASLAN - ABD temaslarında, başta CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere F-35 ve F-16 konularını da hem liderler hem de bakanlar düzeyinde detaylı şekilde görüşen Türkiye, buradan istediği sonucu alamazsa alternatiflere yöneleceğinin sinyallerini açıkça verdi.

Türkiye’nin ABD temaslarında harcadığı yoğun mesaide savunma sanayii ve uçak motoru tedariki konusunda umudun hâlen devam ettiğine dikkat çekilirken, gözler alternatiflere çevrildi. Alternatifleri gazetemize değerlendiren Savunma Uzmanı Turan Oğuz, Çin’in bu tür motorlar yaptığını, ancak hâlen test aşamasında olduğunu, Rusya’nın da eski teknoloji ile devam ettiğini ifade etti.

DÖRT YILLIK PLANLAMA

Oğuz “Elimizde ABD’den alınan bir iki motor var. Onlar da 2026 yılında uçacak olan KAAN’ın prototiplerinde kullanılacak. Geri kalan prototipler için ise motorumuz yok. Hedefimiz 2032 yılında millî motorla KAAN’ı envantere almaya başlamak. Barış durumunda sıkıntı yok ancak bir savaş durumunda sıkıntı yaşayabiliriz. Çevredeki gelişmelerden dolayı Hava Kuvvetleri Komutanlığı daha erken uçak ihtiyacının olduğu yönünde talepte bulununca, ABD’den alınacak motorlarla uçacak 4,5 nesil 20 adet KAAN’ın 2028’de envantere girmesi hedefleniyordu. 2028-2032 arasında açıkta kalmamak için böyle bir planlama vardı. Bir de Eurofighter Typhoon alınması planı var. 2026-2028 arası Eurofighter, 2028-2032 arası (ABD motorlu) KAAN Block 10, 2032’den sonra ise yerli ve millî motorla uçacak olan KAAN Block 20 ve üzeri planlanıyordu” dedi.

CANIMIZA TAK ETTİ

ABD’nin motorları vermeyeceğine dair kesin bir durumun olmadığını, ancak süreci uzatmalarının da aynı sonucu doğurduğunu ifade eden Turan Oğuz “Karar vermemeleri de motorları vermemeleri gibi bir şey. Bize ‘Evet tamam veriyoruz’ demeleri 2030 yılında bulacaksa hiç vermesinler. Zaten o zamana kadar bizim kendi motorumuz hazır olacak. Eğer Trump söylediği gibi inisiyatif alacaksa alması için tam zamanı artık çünkü canımıza tak etmiş noktada” ifadesini kullandı.

MOTOR YAPMAYI BİLİYORUZ

KAAN’ın yerli motorunda ilk ateşlemenin 2026 yılında ilk teslimatında 2029 yılında yapılacağını hatırlatan Oğuz, TEI’nin verdiği sözleri zamanında yerine getirdiğini kaydetti. Savunma Uzmanı Oğuz “TEI bugüne kadar 11 tane motor yaptı, hepsinde de başarılı oldu. Motor yapmayı biliyoruz, prensibini öğrendik. KAAN için üretilen TF-350000 dünyanın askerî havacılık motorları üzerinde en pik noktası. Ancak, alternatiflerin tamamen tükenmesi veya gecikeceğinin kesinleşmesi durumunda, 2028-2032 arası KAAN 5. nesil savaş uçağının ikamesi olarak KIZILELMA ve ANKA-3 alternatifleri öne çıkabilir. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorlarını hızlandırıp KIZILELMA ve ANKA-3 teslimlerini hem öne çekip hem de sayı olarak da artırarak bir paradigma değişikliğine gidebiliriz. Böylece ‘nitelik olmasa dahi nicelik ve maliyet etkinliği açısından’ havada tamamen farklı ve yepyeni bir denge noktası teşkil ederiz” dedi.