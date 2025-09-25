Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Komisyon toplandı, 830 sayfa tutanak tutuldu

Komisyon toplandı, 830 sayfa tutanak tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Komisyon toplandı, 830 sayfa tutanak tutuldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, düşünce kuruluşlarından gelen önerileri dinledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, şimdiye kadar 90 kişinin görüş bildirdiğini, tekliflerin Ekim ayında TBMM’ye sunulacağını açıkladı.

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün düşünce ve araştırma kuruluşlarından temsilcilerin Terörsüz Türkiye sürecine dair görüş ve önerilerini dinledi.

Komisyonun açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, şimdiye kadar 90 kişinin dinlendiğini, 50 saati aşkın mesai yapıldığını, 830 sayfa tutanak tutulduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Ekim ayı içerisinde komisyon üyesi milletvekillerimizden gelen teklifler doğrultusunda, gündemimizde olan diğer sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesini sağladıktan sonra TBMM Genel Kuruluna sunacağımız tekliflerin hazırlıklarını yapacağız” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mahkeme durdurdu, YSK devam dedi! CHP'de kongre kaosu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mahkeme durdurdu, YSK devam dedi! CHP'de kongre kaosu - GündemCHP'de kongre kaosuİstanbul'un göbeğinde gitar kılıfında kalaşnikof taşıdı! Uyuşturucu siparişi ile kendisini ele verdi - Gündemİstanbul'da gitar kılıfında kalaşnikof taşıdı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York mesaisi sona erdi! Trump ile görüşmek üzere Washington'a geçti - GündemErdoğan'ın New York mesaisi sona erdi! Yeni durak WashingtonTürkiye, NATO tatbikatında öncü rolde! TCG Anadolu, Neptune Strike'a liderlik ediyor - GündemTürkiye, NATO tatbikatında öncü rolde!Şehit Mustafa Uslu'nun annesine verdiği ev sözü yerine getirildi! Anahtarlar ailesine teslim edildi - GündemŞehit Uslu'nun annesine verdiği ev sözü yerine getirildi!Beyaz Saray'da tarihi buluşma öncesi Trump'tan Erdoğan'a jest: Blair House hazır! - GündemTrump'tan Erdoğan'a "Blair House" jesti
Sonraki Haber Yükleniyor...