Komisyon toplandı, 830 sayfa tutanak tutuldu

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün düşünce ve araştırma kuruluşlarından temsilcilerin Terörsüz Türkiye sürecine dair görüş ve önerilerini dinledi.

Komisyonun açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, şimdiye kadar 90 kişinin dinlendiğini, 50 saati aşkın mesai yapıldığını, 830 sayfa tutanak tutulduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Ekim ayı içerisinde komisyon üyesi milletvekillerimizden gelen teklifler doğrultusunda, gündemimizde olan diğer sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesini sağladıktan sonra TBMM Genel Kuruluna sunacağımız tekliflerin hazırlıklarını yapacağız” dedi.