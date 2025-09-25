Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York mesaisi sona erdi! Trump ile görüşmek üzere Washington'a geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temaslarını tamamladı. Çok sayıda üst düzey görüştürme gerçekleştiren Erdoğan, Washington'a doğru yola çıktı. Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donalt Trump ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temaslarını tamamlayarak Türkevi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de geldiği ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu marjında ikili temaslarda da bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Kanada Başbakanı Mark Carney ve çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Zirvesi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump öncülüğündeki Gazze konulu konferansa katıldı.

WASHINGTON'DA TRUMP İLE GÖRÜŞECEK 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarını tamamlayarak Türkevi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarının ardından Washington'a geçerek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

