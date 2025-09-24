Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump için "Teferruatlı bir görüşme olacak" açıklaması! Diplomasi trafiği Washington'da sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne hitap etti.

Erdoğan "Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zirve sonrası Türkevi'ne dönüş yolunda konuşan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TRUMP İLE TEFERRUATLI GÖRÜŞME OLACAK"

New York'taki görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getiren Erdoğan "Buradan Washington'a geçeceğiz. Yarın Trump ile teferruatlı bir görüşmemiz olacak" dedi.

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında çarpıcı diyalog: İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki

BM İklim Zirvesi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.

Elektrikli araç başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz.

Su verimliliği seferberliğimiz ile küresel düzeye taşınan eşim Emine Erdoğan’ın himayesindeki Sıfır Atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim.

Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz.