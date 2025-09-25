Kuantum projesi yapana 240 bin avro destek

Türkiye, kuantum teknolojileri alanında yüksek kalitede ve ileri seviyede araştırmaları hızlandırılabilmek maksadıyla uluslararası iş birliğine gidecek. Bu sebeple TÜBİTAK ve QuantERA III Konsorsiyumu, kuantum teknolojileri alanında uluslararası araştırma projelerine yönelik “QuantERA 2025 Çağrısı” açtı.

Konsorsiyum, bu çağrıyla kuantum teknolojileri alanında sınır ötesi iş birliğini artırmayı, çığır açıcı araştırmaları ve ileri düzey mühendislik faaliyetlerini hızlandırmayı hedefliyor. Sunulan proje önerilerinin, QuantERA 2025 Çağrısı kapsamında belirlenen “Kuantum olayları ve kaynakları” ile “Uygulamalı kuantum bilimi” konularından biriyle uyumlu olması gerekiyor.

FON ALMAYA UYGUN EN AZ ÜÇ ORTAKTAN OLUŞACAK

Her iki konu başlığında desteklenecek projelerin, kuantum haberleşme, kuantum benzetim, kuantum hesaplama, kuantum algılama ve metroloji ile genel kuantum bilimi alanlarından bir veya daha fazlasını kapsaması talep ediliyor. Proje konsorsiyumları, çağrıya resmi olarak katılan en az üç ülkeden, fon almaya uygun en az üç ortaktan oluşacak.

Çağrıyla Türk araştırmacılar da “Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında desteklenecek.

240 BİN AVROYU AŞAMAYACAK

Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve bir proje için TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç, proje başına 240 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için 240 bin avroyu aşamayacak.

Destek kalemleri arasında personel giderlerinden danışmanlık hizmetlerine, makine ve teçhizat alımından mali müşavirlik hizmetine kadar pek çok konu yer alıyor. Bu kapsamda yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 desteklenecek. Büyük ölçekli özel kuruluşlara kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 60 ve KOBİ’lere yüzde 75 destek sağlanacak