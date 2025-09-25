IC Enterra’dan yenilenebilir enerjiye 800 milyon dolarlık yatırım planı

ÖNDER ÇELİK - Türkiye’de yenilenebilir enerji alanına yatırımlar, devlet teşviklerinin de etkisiyle, son yıllarda artarken, firmalar bir yandan da yönünü yurt dışına çevirdi.

IC Holding’in enerji sektöründeki iştiraki IC Enterra, toplam kurulu gücü 500 MW’a yaklaşan 9 hidroelektrik, bir güneş santrali ile elektrik üretimi gerçekleştirirken, yurt içinde ve yurt dışındaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla orta vadede bugünkü kurulu gücünün iki katını aşmayı planlıyor.

Bir milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduklarını ifade eden IC Enterra CEO’su Cem Aşık, “Yılın ilk yarısında elektrik üretimimizi yüzde 12,6 artırarak 813 MWh’ye ulaştık” dedi.

İlgili Haber BOTAŞ ile enerji devi Mercuria arasında tarihi anlaşma: 70 milyar metreküplük LNG tedarik edilecek

"ENERJİDE OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK"

Enerji sektörünün geleceğinde depolama teknolojilerinin kritik rol oynayacağını vurgulayan Aşık, “Erzincan’daki Bağıştaş Hibrit GES Projesi’nin yanı sıra toplam kurulu gücü 500 MW’a yakın olacak depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde depolamalı RES Projelerimizden biri olan Ömer Depolamalı RES için ÇED olumlu kararı verildi; diğer projeler de bunu kısa sürelerde takip edecek. Depolama, enerjide oyunun kurallarını değiştirecek ve birçok fırsatlar sunacak bir teknoloji” dedi.

Depolama alanına 600 milyon dolar yatırım planladıklarını anlatan Aşık, iki üç yıl içinde yurt içi ve dışı yatırımlarının 800 milyon doları bulacağını kaydetti. IC Enterra’nın uluslararası büyüme stratejisi çerçevesinde birçok ülkeyi detaylı şekilde incelediklerini belirten Aşık, ilk adım olarak Avrupa’da İtalya ile yurt dışına açıldıklarını söyledi ve ekledi: