Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Rusya'nın ABD ve Avrupa ülkeleriyle yaşadığı "yaptırım" gerginlikleri de devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump’ın dünya ülkelerini pahalı Amerikan petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) almaya zorladığını söyledi.

TRUMP, DÜNYAYI PAHALI AMERİKAN ENERJİSİNE ZORLUYOR

Rusya’nın RBC radyosuna konuşan Peskov, “Başkan Trump, Amerika’nın ekonomik çıkarlarını güvence altına alma niyetini hiçbir zaman gizlemedi. Bunu yapmanın en kolay yolu, tüm dünyayı Amerikan petrolü ve LNG’sini daha yüksek fiyatlarla satın almaya mecbur bırakmak” dedi.

Peskov, Trump’ın karmaşık diplomatik yöntemler yerine doğrudan ekonomik baskı yolunu tercih ettiğini belirterek, “Amerikalılar, Avrupalıları enerji kaynaklarını şişirilmiş fiyatlarla almaya zorlamada büyük ölçüde başarılı oldu. Birçok Avrupa ülkesi, yüksek maliyetlerle LNG satın almak zorunda kaldı. Bu da bütçelerine ek yük getirdi ve vergi mükelleflerinin cebini zorladı” ifadelerini kullandı.

FATURALAR TÜM AVRUPA'DA İKİ KATINA ÇIKTI

Örnek olarak Almanya’yı gösteren Peskov, “Almanlar ve Bavyeralılara elektrik faturalarını iki katına çıkmış görünce rahatsızlık duymaya başladı. Bu durum sadece Almanya’ya değil, neredeyse tüm Avrupa’ya yansıdı. Fransa ise nükleer enerjiye dayalı üretimi nedeniyle daha az etkilendi” diye konuştu.

Rusya’nın enerji akışını alternatif pazarlara yönlendirdiğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü, “Çin ile uzun yıllara dayalı tarihi bir anlaşma imzaladık. Bu, sadece ihracat potansiyelini güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda Rusya’ya komşu bölgelerin gelişimine de güçlü bir ivme kazandırıyor. Artık Avrupa, Rus enerji kaynakları için birinci sınıf pazar olmaktan çıkıyor. Premium pazarlar Doğu’ya kayıyor” değerlendirmesinde bulundu. Spor gündemine de değinen Peskov, Rus sporculara yönelik siyasi tutumun sürdüğünü söyledi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile diyaloğun önemini vurgulayan Peskov, “IOC’nin pozisyonuna katılmıyoruz. Bize karşı siyasi önyargı ve çifte standart devam ediyor. Ancak bu, iletişimi koparmamız gerektiği anlamına gelmez” dedi.

Sporcuların tarafsız bayrak altında yarışma kararının kendilerine bırakılması gerektiğini belirten Peskov, “Bu, sporcuların kendi tercihine bağlı olmalıdır” ifadelerini kullandı.