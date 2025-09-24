Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'ın "kağıttan kaplan" benzetmesine sert cevap: Rusya gerçek bir ayı

Trump'ın "kağıttan kaplan" benzetmesine sert cevap: Rusya gerçek bir ayı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile savaşan Rusya'yı eleştirmiş ve "kağıttan kaplan" benzetmesi yapmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın benzetmesine karşılık olarak Rusya'nın sıklıkla bir ayıya benzetildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Trump görüşmenin ardından Truth Social hesabından Rusya ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ukrayna ile üç buçuk yıldır savaşan Rusya'yı eleştiren Trump, paylaşımında "Rusya, gerçek bir askeri gücün kazanmasının bir haftadan kısa sürmesi gereken bir savaşta üç buçuk yıldır amaçsızca savaşıyor. Bu, Rusya'yı farklı kılmıyor. Aksine, onları 'kağıttan kaplan' gibi gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,

RUSYA'DAN TRUMP'A CEVAP

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RBC'ye verdiği röportajda Trump'ın "kağıttan kaplan" benzetmesine cevap verdi. Rusya'nın "kağıt kaplan" olmadığını vurgulayan Peskov, "Rusya kesinlikle bir kaplan değil. Sonuçta Rusya daha çok bir ayıya benzetiliyor. 'Kağıt ayılar' diye bir şey yok ve Rusya gerçek bir ayı." dedi.

