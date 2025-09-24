Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuşadası'na demirleyen 4 kruvaziyer gemisi, binlerce turist getirdi

Kuşadası'na demirleyen 4 kruvaziyer gemisi, binlerce turist getirdi



Kuşadası&#039;na demirleyen 4 kruvaziyer gemisi, binlerce turist getirdi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kruvaziyer gemileri Türkiye turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 gemi yanaşırken, gemilerden 13 bin 750 turist indi.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 gemi demirledi.

Ege Port Limanı'na Marshall Adaları bayraklı "Vista", İtalya bayraklı "Aida Blu", Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Malta bayraklı "Celebrity Equinox" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Kuşadası'na demirleyen 4 kruvaziyer gemisi, binlerce turist getirdi - 1. Resim

13 BİN 750 TURİST GELDİ 

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 13 bin 750 turist indi. Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.



