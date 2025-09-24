TMSF satışa çıkarmıştı! "Aydınlı Giyim Grubu" için en yüksek teklifi "Saat&Saat" verdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkarmıştı. İhaleye ilişkin detaylar geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanırken; muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira, katılım teminatı 1 milyar 200 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2 milyon lira olarak belirlenmişti.

MUHAMMEN BEDEL TEKLİF EDİLDİ

Pierre Cardin, Cacharel, U.S Polo Assn. gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran Aydınlı Giyim Grubu'nun ihalesi dün gerçekleştirildi. Giyim devine en yüksek teklif tanıdık bir firmadan geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin önde gelen markalarından "Saat&Saat" en yüksek teklifi verdi.

İHALE KOMİSYONU SON KARARI VERECEK

"Saat&Saat" 306'sı yurt dışında 690 mağazası bulunan "Aydınlı Giyim Grubu" için muhammen bedel olan 20.3 milyar lirayı teklif etti. Satış ihale komisyonunun onayından sonra netlik kazanacak.

Saat&Saat'in patronu Ramazan Kaya, "Muhammen bedelle alım yaptık. Önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağız" dedi.