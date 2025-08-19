Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 4.6 milyar liradan ihaleye çıkacak! TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

4.6 milyar liradan ihaleye çıkacak! TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
4.6 milyar liradan ihaleye çıkacak! TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan bir şirketi daha satışa çıkardı. RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi, 4.6 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacak. İşte detaylar...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) RHG Enertürk'ün satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

MUHAMMEN BEDEL 4.6 MİLYAR LİRA 

İhalede muhammen bedel 4 milyar 600 milyon lira, katılım teminatı 250 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin lira olarak belirlendi.

4.6 milyar liradan ihaleye çıkacak! TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı - 1. Resim

SON GÜN 22 EYLÜL 

İhaleye katılabilmek için 22 Eylül saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 24 Eylül'de saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Zehra Çilingiroğlu’ndan sürpriz hamle! Kendi markasını kurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" demişti! Ünlü iş adamının firması da iflas bayrağını çekti - EkonomiÜnlü iş adamının firması da iflas bayrağını çektiKarar resmen yürürlüğe girdi! Anne babalar dikkat... Okul servislerinde yeni düzenleme - EkonomiAnne babalar dikkat! Servislerde yeni düzenlemeİlk 6 ayda 5,56 milyar TL kâr… BİM hissesi için 11 kurumdan hedef fiyat!  - EkonomiBİM hissesi için 11 kurumdan hedef fiyat! Satışları en çok artan ve azalan borsa şirketleri! BİST 100’de bilançoların ardından… - EkonomiSatışları en çok artan ve azalan borsa şirketleri!İşte banka banka 'sıfır faizli' krediler! Tüketiciye uyarı: Taksit mağduru olmayın - EkonomiBankalarda "sıfır faizli kredi" çılgınlığıKonut kredisinde faiz yükü hâlâ çok yüksek! 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödemesi… - EkonomiKonut kredisinde faiz yükü hâlâ çok yüksek!
Sonraki Haber Yükleniyor...