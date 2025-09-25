Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlber Ortaylı: Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millet

İlber Ortaylı: Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millet

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul Medipol Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın “Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul” dersiyle açıldı. Ortaylı, “Fatih, sadece bir imparatorluk değil, bir denizcilik kültürü de kurdu” sözleriyle tarihin seyrini anlattı.

MAHMUT ÖZAY - İstanbul Medipol Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı, tarihe ışık tutan önemli bir açılışla başladı. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı “Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul” başlıklı dersinde öğrencilere tarihin dönüm noktalarını aktardı.

Öğrencilere seslenen Ortaylı “Bu uzun tarihi olan milletin bir talihi de vardır; çok farklı coğrafyalarda hareket etmiştir. Bizim Ötüken Yaylası diye efsanevi olarak kullandığımız bir isim vardır. Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millettir. Fatih Sultan Mehmed, 17 seferle Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok sefere çıkan padişahıdır. Bu seferlerde karada olduğu kadar denizlerde de zafer kazanmıştır. Özellikle bugünkü Kuzey Ege adalarını Osmanlı hâkimiyetine katmıştır. Böylece nehir kıyısından başka bir şey bilmeyen bir milleti denizci bir kavme dönüştürmüştür. Coğrafya kaderdir diyoruz; kaderiniz iyi değilse değiştirirsiniz. Fatih Sultan Mehmed coğrafyayı değiştirmiştir” dedi.

