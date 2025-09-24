Dikkatler Trump-Erdoğan zirvesinde... BİST 100 tarihi rekora yaklaştı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %0,31 primle 11.367 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde en düşük 11.133 seviyesine kadar gerileyen endeks, gelen tepki alımlarıyla kapanışı pozitif bölgede yapmayı başardı.

Bankacılık endeksi %0,85’e yakın değer kaybı ile endeksten negatif ayrışırken, sınai ve hizmetler endeksi ise daha yatay bir görünümle günü tamamladı.

CDS YÜKSELDİ, BANKALAR GERİLEDİ

Global Menkul Değerler tarafından paylaşılan analizde; Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin 240 baz puandan 261 seviyesine yükseldiğine ve bunun da bankacılık hisseleri üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekilerek, "Endeks için 11.300-11.150-11.000 seviyeleri kritik destekler olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü yeni hareketler söz konusu olabilir. 11.440 ve 11.580 dirençleri gündeme gelebilir." denildi.

GERİ ÇEKİLMELER ŞİMDİLİK "DÜZELTME"

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede ise endekste kısa vadeli göstergelerde güç kayıpları gözlendiği belirtilerek, “Geri çekilmeleri şimdilik düzeltme olarak değerlendiriyoruz. 11.252 seviyesini kritik destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece pozitif bakışımızı koruyacağız.” ifadelerine yer verilerek, yukarı yönlü hareketlerde 11.430’un ilk direnç olduğu ve aşılması halinde 11.605 seviyesinin direnç noktası olarak öne çıkabileceği aktarıldı.

DİKKATLER TRUMP-ERDOĞAN ZİRVESİNDE

İntegral Yatırım’ın günlük bülteninde ise, piyasaların artık Trump-Erdoğan görüşmesine odaklandığı belirtilerek, “Haber akışları ile piyasanın seyri şekillenecektir. Teknik açıdan 11.250 desteği üzerinde tutunmak önemli. Yukarıda ise TL bazında zirve olan 11.605 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviyenin aşılması ve yeni rekorlar durumunda ise 12.350 yeni hedef noktası olacak.” görüşü dile getirildi.