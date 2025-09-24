Fed başkanından kritik uyarı! Hangi borsa, ne kadar yükseldi, hisseler pahalı mı?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel borsalarda bu yıl ralli yaşanırken; ABD, Japonya ve Avrupa borsaları başta olmak üzere dünyanın birçok ülke endeksi arka arkaya rekor seviyeleri test ediyor.

ABD’nin karşılıklı gümrük tarifeleri, dolar endeksinde yaşanan gerileme, jeopolitik riskler, kuraklık ve bunun tarımsal emtialara yansımaları, petrol fiyatlarındaki düşüş, yapay zekâ ve teknoloji hisselerindeki yükseliş gibi faktörler dünya endekslerine yansırken; “borsalarda balon mu var” soruları da sorulmaya başladı.

POWELL DA “PAHALI” DEDİ!

Geçen haftaki faiz indiriminin ardından ilk defa ABD’nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bir konuşma yapan ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell da kritik açıklamalarda bulundu. Powell, hisse senedi fiyatlarının “oldukça yüksek değerli” göründüğünü söyledi.

Bu açıklamaların ardından dünkü işlemlerde Wall Street endekslerinde düşüşler yaşandı. ABD’nin gösterge endeksi olarak bilinen ve bütün dünya tarafından da yakından takip Edilen S&P 500 endeksi %-0,55 değer kaybederek 6.656’dan günü tamamladı.

Dow Jones’taki kayıp %-0,19 ile daha sınırlı kalırken, teknoloji endeksi Nasdaq ise %-0,95 geriledi.

YIL BAŞINDAN İTİBAREN GETİRİLER

Dünyanın en büyük endekslerine bakıldığında yıl başından itibaren getiriler şöyle gerçekleşti:

ABD Endeksleri:

-Nasdaq Composite: %17,08

-S&P 500: %13,43

-Dow Jones: %9,20

Avrupa Endeksleri:

-DAX (Almanya): %17,91

-CAC 40 (Fransa): %6,47

-FTSE 100 (İngiltere): %11,66

-STOXX Europe 600 (Avrupa ortalaması): %8,67

Asya Pasifik Endeksleri:

-Nikkei 225 (Japonya): %16,09

-Shanghai Composite (Çin): %18,11

-Sensex (Hindistan): %4,24

-Hang Seng (Hong Kong): %35,25

-Kospi (G. Kore): %44,74

-ASX (Avustralya): %6,87

FİYAT/KAZANÇ ORANINA DİKKAT

Son dönemde ABD’de S&P 500 endeksinin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı hakkında dikkat çeken analizler yapılıyor. F/K oranı, borsadaki şirket kârları ile hisse senedi fiyatlarının birbirine oranını gösteriyor. Bu oran yükseldikçe, hisse senedi yatırımlarının geri dönüş süresi de uzuyor. Dolayısıyla yüksek F/K oranı, borsanın “değerli” ya da “pahalı” olduğu şeklinde yorumlanıyor.

S&P 500’DEN KRİTİK SİNYAL

Bu hafta ABD S&P 500 endeksinin F/K oranı 30,09'a ulaşarak rekor kırdı. Son 25 yıllık süreçte ise S&P 500’ün F/K oranı sadece 3 defa 30’u gördü.

“Dot Com çılgınlığı” sırasında 2002 sonunda F/K oranı 30'a ulaşmıştı. 2008’deki Küresel finansal kriz ve 2020’deki COVID pandemisi döneminde de 30 seviyesi aşılmıştı. Her 3 dönemde de borsada ibre tersine dönmüştü. Piyasalarda bazı analistler, bugün de bu rasyoya bakarak “tarih tekerrür eder mi” sorusunu sormaya başladı.

DÜNYA ENDEKSLERİNDE F/K

Öte yandan bütün dünya endekslerinin F/K oranını ölçen "All World Stocks P/E" oranı da bu hafta 22 seviyesine yükseldi. Bu oran, 2000 yılından sonra en yüksek F/K oranına işaret ederken, Ekim 2022'de 13,00 sınırından itibaren dikkat çeken bir yükselişe de işaret etti.