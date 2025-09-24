Türkiye’de son durum ne? İşte en çok altın üreten ülkeler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, rezervlerinde en fazla altın bulunduran ülkeler kadar, madenlerinden en fazla altın çıkaran ülkeleri de zenginleştiriyor.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre küresel altın üretimi 2024 yılında 3 bin 661 ton olarak gerçekleşti. Son aylarda altına olan talep, dünyanın birçok merkez bankası ve küresel yatırımcılar tarafından yönlendirilirken; fiziki altın arzının ise birkaç ülkede yoğunlaştığı görülüyor.

EN BÜYÜK ALTIN ÜRETİCİLERİ

2024 verilerine göre en fazla altın üreten ülkeler şöyle:

1-Çin: 380 ton (Üst üste 17. yıl dünya birincisi)

2-Rusya: 330 ton (Yaptırımlara karşılık üretim artıyor)

3-Avustralya: 284 ton (Güçlü ihracat ile üretimi arıyor)

4-Kanada: 202 ton (İstikrarlı madencilik faaliyetlerinden destek buluyor)

5-ABD: 198 ton (Nevada, küresel bir üretim merkezi olmaya devam ediyor)

6-Gana: 141 ton (Afrika'nın en büyük altın üreticisi)

7-Meksika: 140 ton (Güçlü madencilik sektörüne sahip)

8-Endonezya: 140 ton (Devlet destekli ve düşük maliyetli operasyonlar olumlu yansıyor)

9-Peru: 137 ton (Siyasi belirsizlik, üretimi bir miktar etkiliyor)

10-Güney Afrika: 124 ton (Daha yüksek maliyetler, üretimi bir miktar azattı)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Yıllık altın arzının bin 936 tonu yani yaklaşık %53’ü 10 ülkede toplanıyor.

-Asya’da Çin ise, tek başına küresel arzın yaklaşık %10'unu oluşturuyor.

-Afrika’da Gana ve G. Afrika, altın üretiminde siz sahibi olmaya devam ediyor.

-Amerika kıtasında ise Kanada ve ABD, istikrarlı tedarikçi konumunu sürdürüyor.

-Latin Amerika ise altın üretiminde çeşitli zorluklarla karşı karşıya...

-Avustralya dünya çapında üçüncü üretici olarak, alıcılar için kilit öneme sahip…

ARZ-TALEP DENGESİNE DİKKAT

Analistler, bu yıl ABD dolarında yaşanan değer kaybı ile birlikte merkez bankaları ve yatırımcıların altına yöneldiğini belirterek, “Altın, enflasyona ve para birimlerindeki değer kaybına karşı temel bir varlık olmaya devam ediyor. Buna karşılık jeopolitik riskler ve çevresel kısıtlamalar altın arzını sıkılaştırabilir. Arza dair endişeler artarken talebin artması da son dönemde fiyatlardaki yükselişte ekili oluyor” diye konuşuyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİM

Türkiye’de madenlerden altın üretimine bakıldığında ise, geçen yıl aylık ortalama 2,6 ton üretim gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında ise aylık üretim 2,43 ton oldu. Türkiye yıllık 35-40 ton civarındaki üretimi ile dünyada yaklaşık %1 paya sahip durumda…

Sektör temsilcileri, “1 gram altının madenden çıkarılma maliyeti yaklaşık 50 dolar, altının güncel gram fiyatı ise bugünlerde 120 doları geçti. Rakamlar, altın üretmenin son yıllarda hiç olmadığı kadar kârlı olduğunu gösteriyor” diye konuşuyor.