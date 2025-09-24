Hedef 100 milyar dolar! İşte ABD ile iş yapan borsa şirketleri

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Birçok konunun görüşüleceği zirvede, karşılıklı ticaret hacminin artması da önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile geçen yıl 35 milyar dolar olan ticaret hacminin, bu yıl sonunda 40 milyar doları aşacağını söylerken; iki ülke liderinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu hatırlattı. Zirvede bu hedefin yeniden vurgulanması bekleniyor.

ŞİRKETLER İÇİN POZİTİF

ABD’deki önemli zirve ile birlikte borsada işlem gören ve ABD ile iş yapan şirketler de yeniden gündeme geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha yüksek seviyelere taşınmasının, bu ülke ile iş yapan borsa şirketlerine uzun vadede olumlu yansıyabileceği ifade ediliyor.

ABD İLE İŞ İLİŞKİSİ OLAN BORSA ŞİRKETLERİ

-Türk Hava Yolları (THYAO): Doğrudan ABD uçuşları ve kargo faaliyetleri, uçak siparişleri

-Ege Endüstri (EGEEN): ABD'ye ağır parça ihracatı

-Tureks Turunç Madencilik (MARBL): ABD pazarına güçlü satış

-Borusan Boru (BRSAN): ABD'de tesisleri var, hasılatın önemli kısmı bu ülkeden...

-Parsan (PARSN): ABD'ye otomotiv parça ihracatı

-Çimsa Çimento (CIMSA): ABD'de iştiraki ve satış ağı mevcut

-Arçelik (ARCLK): ABD'de Whirlpool iş birliği

-Hitit Bilgisayar (HTTBT): ABD'li havayollarına yazılım hizmeti

-Vestel (VESTL): ABD'ye ihracat

-Karsan (KARSN): ABD'ye elektrikli otobüs ve minibüs satışı

-Aksa Akrilik (AKSA): ABD'ye akrilik elyaf ihracatı

-Şişecam (SISE): ABD'ye cam ve kimya ürünleri satışı

-SASA Polyester (SASA): ABD'ye ihracat

Öte yandan borsada işlem gören JANTS, DOKTA, BAKAB, AVOD, ELITE, MERKO, GOKNR, AGROT ve BALSU gibi şirketlerin de ABD'ye ihracatı bulunuyor.