BM Genel Kurulu’na damga vuran an! Trump, Filistin'i tanıyanları eleştirdi, tek bir isim alkışladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken mesajlar verdi.

TRUMP, FİLİSTİN'İ TANIMAYACAĞINI AÇIKLADI

Gazze'de ateşkes için çaba gösterdiğini ancak Hamas'ın barış tekliflerini reddettiğini söyleyen Trump, "Şu anda Filistin devletini tanımak, 7 Ekim’deki gibi zulmü ödüllendirmek anlamına gelir. Barış isteyenler birleşmeli ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep etmelidir” sözleriyle tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Trump, Filistin’i devlet olarak kabul etmeyeceğini açıkça ilan etti.

TRUMP'I TEK BİR İSİM ALKIŞLADI

Trump’ın Filistin ile ilgili sözlerini sadece İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon’ın başını sallayarak desteklemesi ve ardından alkışlaması kameralar tarafından görüntülendi. O anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.