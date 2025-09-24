Altının kilogram fiyatı 5 milyon 147 bin liraya geriledi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 147 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 975 bin lira, en yüksek 5 milyon 182 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 147 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 5 milyon 173 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 2 BİN 260 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 570 milyon 518 bin 655,25 lira, işlem miktarı ise 2 bin 260,62 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 464 milyon 20 bin 639,57 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış

5.173.000,00

3.875,00
 En Düşük4.975.000,003.735,00
 En Yüksek5.182.000,003.890,00
 Kapanış5.147.000,003.745,00
 Ağırlıklı Ortalama5.133.705,223.834,21
 Toplam İşlem Hacmi (TL)11.570.518.655,25 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.260,62 
 Toplam İşlem Adedi188 
