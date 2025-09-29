Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hülya Avşar 25 bin TL'lik kiraya itiraz etmişti! Mahkemeden karar çıktı

Hülya Avşar 25 bin TL'lik kiraya itiraz etmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hülya Avşar 25 bin TL&#039;lik kiraya itiraz etmişti! Mahkemeden karar çıktı
Kira Artışı, Dava, Mahkeme, Sarıyer, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarıyer'deki dairesinin kira bedelinde artış isteyen Hülya Avşar, kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlığı mahkemeye taşıdı. Arabuluculuk süreci sonuçsuz kalınca devreye giren İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, yeni kira bedelini belirledi.

Sarıyer Büyükdere'deki dairesinde kiracı olarak oturan kişiyle uzun süredir kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, hukuk mücadelesinden galip çıktı. 

Ünlü şarkıcının mülkünde oturan B.Ş. isimli kiracı, aylık 25 bin TL ödeme yapıyordu. Ancak kira artış dönemi geldiğinde Avşar, bu bedelin iki katına çıkarılmasını talep etti. Kiracı, bu artışa itiraz ederek mevcut bedelde kalmak istedi.

İLK KİRA 6 BİN TL'YDİ

Günaydın'ın haberine göre; tarafların anlaşmazlığı çözülmeyince Hülya Avşar, mahkemeye başvurdu. Dava dosyasında, kiracının 2019 yılında aylık 6 bin TL kira ile taşındığı ve şu anda ödenen miktarın piyasa koşullarına göre oldukça düşük kaldığı belirtildi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Mahkeme sürecinin ardından karar açıklandı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracının bundan sonra Avşar’a aylık 45 bin TL kira ödemesine hükmetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

