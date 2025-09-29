Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı: Oyunculara talimat verdi

MURAD TAMER - Bir varmış bir yokmuşu oynayan Beşiktaş bu kötü seriye son vermek amacında. Rakip Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor. İlk deplasman galibiyetini hafta içindeki erteleme maçında Kayserispor karşısında alan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımdan iki isteği var. İlk isteği bu sezon üst üste iki maç kazanamayan futbolcuların bu şanssızlığı kırması. İkinci istek ise iç saha maçlarındaki serinin devam etmesi. Evindeki ilk iki maçta Eyüp ve Başakşehir’i 2-1’lik skorlarla deviren Kartal bu seriye Kocaelispor’u da eklemek amacında.

DERBİ ÖNCESİ MORAL

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor. Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz’ın forma giyemeyeceği mücadelede statü gereği erteleme olan Kayseri maçında forma giymeyen 8 isim (Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut) takıma dönebilecek. Kadro kurma açısından teknik direktör Sergen Yalçın’ın eli rahat olacak.

KARTAL'IN İKİ KOZU

Beşiktaş’ın 4-0 kazandığı Kayserispor maçında öne çıkan Rafa Silva (3) ve Tammy Abraham (1) Kocaelispor karşısında da en büyük hücum kozları olacak. Sezonun patlamasını dış sahada yapan Rafa Silva’dan Tüpraş Stadı’nda da aynı performans bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert

Gökhan

Emirhan

Uduokhai

Rıdvan

Ndidi

Orkun

Cerny

Rafa Silva

Toure

Abraham

KOCAELİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Jovanovic

Dijksteel

Balogh

Smolcic

Muharrem

Keita

Show

Rivas

Tayfur

Churlinov

Petkovic