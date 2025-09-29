Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı: Oyunculara talimat verdi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı: Oyunculara talimat verdi

Beşiktaş’ta teknik patron Sergen Yalçın, takıma talimat verdi. Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor. Bu sezon üst üste iki maç kazanamayan siyah beyazlılar, hem bu şanssızlığını kırmak hem de iç sahadaki üstünlüğü devam ettirmek istiyor.

MURAD TAMER - Bir varmış bir yokmuşu oynayan Beşiktaş bu kötü seriye son vermek amacında. Rakip Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor. İlk deplasman galibiyetini hafta içindeki erteleme maçında Kayserispor karşısında alan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımdan iki isteği var. İlk isteği bu sezon üst üste iki maç kazanamayan futbolcuların bu şanssızlığı kırması. İkinci istek ise iç saha maçlarındaki serinin devam etmesi. Evindeki ilk iki maçta Eyüp ve Başakşehir’i 2-1’lik skorlarla deviren Kartal bu seriye Kocaelispor’u da eklemek amacında.

DERBİ ÖNCESİ MORAL

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan  Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor. Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz’ın forma giyemeyeceği mücadelede statü gereği erteleme olan Kayseri maçında forma giymeyen 8 isim (Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut) takıma dönebilecek. Kadro kurma açısından teknik direktör Sergen Yalçın’ın eli rahat olacak.

KARTAL'IN İKİ KOZU

Beşiktaş’ın 4-0 kazandığı Kayserispor maçında öne çıkan Rafa Silva (3) ve Tammy Abraham (1) Kocaelispor karşısında da en büyük hücum kozları olacak. Sezonun patlamasını dış sahada yapan Rafa Silva’dan Tüpraş Stadı’nda da aynı performans bekleniyor. 

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert 
Gökhan 
Emirhan 
Uduokhai 
Rıdvan 
Ndidi 
Orkun
Cerny 
Rafa Silva 
Toure
Abraham

KOCAELİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Jovanovic    
Dijksteel
Balogh    
Smolcic    
Muharrem
Keita 
Show    
Rivas  
Tayfur
Churlinov
Petkovic    

