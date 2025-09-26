Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan FIFA, UEFA ve tüm federasyonlara mektup: İsrail derhal men edilsin

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan FIFA, UEFA ve tüm federasyonlara mektup: İsrail derhal men edilsin

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu&#039;ndan FIFA, UEFA ve tüm federasyonlara mektup: İsrail derhal men edilsin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren işgalci İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulundu. Hacıomsnaoğlu, Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaştan sadece 4 gün sonra uluslararası spor organizasyonlarından men edildiğini hatırlattı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; FIFA, UEFA ve tüm ulusal federasyonlara İsrail'in tüm sportif faaliyetlerden men edilmesi için mektup gönderdi.

Mektubunda futbolun her zaman bir spordan daha fazlası olduğuna dikkati çeken Hacıosmanoğlu, "Futbol, farklı kültürleri bir araya getiren, dostluğu pekiştiren ve insanlar arasındaki dayanışma bağlarını güçlendiren evrensel bir dildir. Bu değerlerden hareketle İsrail tarafından Gazze ve çevresinde yürütülen yasa dışı (ve daha da önemlisi, tamamen insanlık dışı ve kabul edilemez) durum karşısında derin endişemizi dile getirmek zorunluluğu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN GİDEREK DAHA FAZLA MASUM İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR"

İsrail tarafından Gazze ve çevresinde yürütülen yasa dışı, insanlık dışı ve kabul edilemez durum hakkında çağrıda bulunduğunu belirten Hacıosmanoğlu'nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Durum uzun süredir çaresizdi ancak son günlerde çeşitli kurumların müdahaleleriyle aciliyet seviyesi yeni bir boyuta ulaşmıştır:

  • Salı günü, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından Birleşmiş Milletler'in bağımsız komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirdiğini teyit etmiş ve İsrail ile tüm devletlere, soykırımı sonlandırma ve sorumluları yargılama yönündeki uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmuştur.
- Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ile ticari ayrıcalıkların askıya alınmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etmiştir.

- Bu hafta başında, binlerce aktör, yönetmen, müzisyen ve diğer eğlence sektörü profesyoneli, Filistin halkına karşı soykırım ve 'apartheid' uygulamakla suçlanan İsrail film kurumlarıyla çalışmamayı taahhüt eden yeni bir bildiri imzalamıştır.

- Haftalardır dünya çapındaki hükümetler, soykırımı kınamakta ve İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını talep etmektedir.

- Yıllardır insani yardım kuruluşları, İsrail'in eylemlerinin yol açtığı ölümleri ve acıları gündeme getirmektedir.

- Bu süreçte, her gün giderek daha fazla masum insan (çocuklar, sağlık çalışanları, çatışmayı haberleştiren gazeteciler, profesyonel futbolcular ve taraftarlar) hayatını kaybetmektedir."

"İSRAİL, TÜM SPORTİF MÜSABAKALARDAN DERHAL MEN EDİLMEDİ"

FIFA ve UEFA'nın; Rusya'yı, Ukrayna'ya açtığı savaştan yalnızca 4 gün sonra uluslararası spor organizasyonlarından men ettiğini ancak Filistin söz konusu olduğunda aynı tutum ve önlemlerin uygulanmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Kendilerini medeni değerlerin ve barışın savunucusu olarak konumlandırmalarına rağmen spor dünyası ve futbol kurumları çok uzun süredir sessiz kalmıştır. Artık FIFA ve UEFA'nın harekete geçme zamanı gelmiştir. İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 502'ye, yaralıların sayısının ise 167 bin 376'ya yükseldiği kaydedildi.

