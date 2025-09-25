İsrail basını yazdı: “Türk donanması filoya girerse Tel Aviv’in kabusu olur!

The Jerusalem Post gazetesi, Küresel Sumud Filosu’na yönelik muhtemel operasyon ihtimallerini gündeme taşıdı. Gazete, "Türk ordusunun devreye girme senaryosu"nun tartışıldığını yazdı. Haberde, Tel Aviv’in en büyük endişesinin Türk donanmasının muhtemel müdahalesi olduğu belirtildi.

İTALYA VE İSPANYA'DAN SONRA GÖZLER TÜRKİYE'DE

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, parlamentoda yaptığı açıklamada ikinci bir savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu’na katılacağını duyurdu. Crosetto, "Filoda herhangi bir olay yaşanmaması için çalışıyoruz ama uluslararası sularda güvenliği garanti edemem" dedi.

Ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cartagena Limanı’ndan bir savaş gemisinin Gazze’ye doğru yola çıkacağını açıkladı. İsrail basını, "İtalya ve İspanya sonrası Türkiye de filoya donanma gemisi gönderirse Tel Aviv’in baskısı daha da artar" yorumunu yaptı.

TÜRK DONANMASI DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Küresel Sumud Filosu’na ait bir teknede teknik arıza meydana geldi. Türk aktivistlerin yardım çağrısı üzerine iddalara göre Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir gemi bölgeye ulaştı ve lojistik destek sağladı. Bu gelişme, İsrail kamuoyunda "Türkiye gerçekten filoyu korumaya başlıyor mu?" sorularını gündeme taşıdı.

TÜRKİYE VE MISIR'DAN DOĞU AKDENİZ HAMLESİ

Türkiye yalnızca filoda değil, Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını da güçlendiriyor. Milli Savunma Bakanlığı, 22–26 Eylül tarihleri arasında "Dostluk Denizi" adıyla Türkiye–Mısır ortak tatbikatı düzenlendiğini açıkladı. Tatbikata fırkateynlerden denizaltıya, F-16’lardan İHA’lara kadar geniş bir yelpazede unsurlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 25 Eylül’de yapıldı ve her iki ülkenin deniz kuvvetleri komutanları katılım gösterdi. Türkiye ve Mısır arasında 13 yıl aradan sonra gerçekleştirilen bu tatbikat, askeri olduğu kadar diplomatik açıdan da dikkat çekici bulundu.

"YUNANİSTAN VE İSRAİL'İN DENGESİ ŞAŞAR"

Müstafi Prof. Dr. Cihat Yaycı, tatbikatın sembolik anlamının yanı sıra operasyonel etkisinin de büyük olduğuna dikkat çekti. Yaycı, "Tatbikatın sembolik anlamı kadar operasyonel etkisi de büyüktür. Türkiye’nin deniz kuvvetleri yetkinliği, süratli müdahale kapasitesi, bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde çok taraflı askeri ortaklık ve iş birliği stratejisi açısından büyük bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

Yaycı ayrıca, bu gelişmenin ileride Mısır’ın Yunanistan’a kaptırdığı deniz yetki alanlarının yeniden gözden geçirilmesine neden olabileceğini iletti.

SUA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Uluslararası SUA Sözleşmesi (Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme), denizdeki yasa dışı eylemleri önlemeyi amaçlıyor. Sözleşme, gemilere, yolcularına veya mürettebatına yönelik şiddet içeren ya da güvenliği tehdit eden yasa dışı eylemleri yasaklıyor.