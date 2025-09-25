Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Yemen, Sana, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi haftalık konuşmasını yaparken Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu.

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail, saldırılarına devam ediyor. Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, İsrail ordusunun Sana'ya hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail, Sana'yı Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi haftalık konuşmasını yaparken vurdu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda savaş uçağının katıldığı saldırılarda Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı ifade edildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından Sana'ya düzenlenen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı. Sana'da "Husilere ait çok sayıda hedefi" bombaladıklarını belirten Katz, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini savundu. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA HUDEYDE LİMANI VURULMUŞTU

İsrail geçtiğimiz hafta salı günü Yemen'de Hudeyde Limanı'na da saldırı düzenlemişti. İsrail ordusunun Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırının ardından Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde alarmlar devreye girmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği ve alarmların bu nedenle devreye girdiği ifade edilmişti.

HUSİ LİDERE TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Husi liderine ölüm mesajı vererek, “Birleşik Yemen’in başkentinde İsrail bayrağı dalgalanacak” ifadeleriyle işgal sinyali vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yurt-Time spor başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu’dan haber var! Son durumunu açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail basını yazdı: “Türk donanması filoya girerse Tel Aviv’in kabusu olur! - Dünya“Türk donanması filoya girerse Tel Aviv’in kabusu olur!BBC, AFP, AP ve Reuters’ten ortak çağrı: Gazze’ye gazeteciler girsin! - DünyaDünya basını tek ses olduKKTC’de başörtüsü serbestliği kısa sürdü! AYM'den tepki çeken karar - DünyaKKTC'de AYM'den skandal başörtüsü kararı!Dünya basını Türkiye’nin Baltık hamlesini yazdı! "Radar uçağı Litvanya'ya konuşlandırıldı" - DünyaDünya basını Türkiye’nin Baltık hamlesini yazdı!İtalya'dan Küresel Sumud Filosu için ikinci savaş gemisi! "Koruyacağız" - DünyaKüresel Sumud Filosu için ikinci savaş gemisi!ABD Büyükelçisi lobileri uyardı: Türkiye’ye meşruiyet verin, büyük değişiklikler göreceksiniz! - DünyaABD Büyükelçisi lobileri uyardı!
Sonraki Haber Yükleniyor...