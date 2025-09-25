İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail, saldırılarına devam ediyor. Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, İsrail ordusunun Sana'ya hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail, Sana'yı Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi haftalık konuşmasını yaparken vurdu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda savaş uçağının katıldığı saldırılarda Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı ifade edildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından Sana'ya düzenlenen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı. Sana'da "Husilere ait çok sayıda hedefi" bombaladıklarını belirten Katz, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini savundu. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA HUDEYDE LİMANI VURULMUŞTU

İsrail geçtiğimiz hafta salı günü Yemen'de Hudeyde Limanı'na da saldırı düzenlemişti. İsrail ordusunun Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırının ardından Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde alarmlar devreye girmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği ve alarmların bu nedenle devreye girdiği ifade edilmişti.

HUSİ LİDERE TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Husi liderine ölüm mesajı vererek, “Birleşik Yemen’in başkentinde İsrail bayrağı dalgalanacak” ifadeleriyle işgal sinyali vermişti.