İsrail, Yemen'e saldıracağını duyurdu! "Derhal tahliye edilsin"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi'nde topyekûn işgal başlatan İsrail ordusu, Yemen'e saldıracağını açıkladı. İsrail'den yapılan açıklamada "Hudeyde limanındaki gemiler derhal tahliye edilsin" denildi.

Gazze merkezine doğru ilerleyen ve topyekûn işgal ilan eden İsrail ordusu, Orta Doğu'daki skandal eylemlerini sürdürüyor.

İSRAİL'DEN YEMEN'E SALDIRI MESAJI

İsrail ordusu, ilerleyen günlerde Gazze kentinin tamamen kuşatılacağını duyurduktan hemen sonra, Yemen'e yönelik bir açıklama yayımlandı.

HUDEYDE LİMANI İŞARET EDİLDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidinde bulundu.

Adraee, İran'ın desteklediği Husiler'in Hudeyde Limanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etti.

"İlerleyen saatlerde" Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, söz konusunu limanda bulunanları ve demirli gemilerin bölgeden ayrılmasını istedi.

İsrail ordusu, daha önce birçok kez Hudeyde Liman'na hava saldırıları düzenlemişti.

