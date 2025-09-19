Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir ülkeyi daha hedef gösterdi! "Birleşik Yemen'de İsrail bayrağı dalgalanacak"

Bir ülkeyi daha hedef gösterdi! "Birleşik Yemen’de İsrail bayrağı dalgalanacak"

- Güncelleme:
7 Ekim’den bu yana Gazze’de başlattığı saldırılarını Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişleten İsrail, şimdi de Yemen’i açıkça tehdit etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husi liderine ölüm mesajı vererek, “Birleşik Yemen’in başkentinde İsrail bayrağı dalgalanacak” ifadeleriyle işgal sinyali verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husi lider Abdul-Malik el-Husi’yi öldürmekle tehdit ederek, “Zamanın gelecek, cehennemin derinliklerinde Kötülük Ekseni’nin elçileriyle buluşacaksın” dedi. 

 "İSRAİL BAYRAĞI DALGALANACAK"

Katz, ayrıca “Birleşik Yemen’in başkentinde İsrail bayrağı dalgalanacak” sözleriyle açık işgal mesajı verdi.

28 Ağustos’ta İsrail’in düzenlediği saldırıda, Husi hükümetinin başbakanı ve en az 11 bakan öldürülmüştü. Buna karşılık, Husiler İsrail’e yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını artırdı.

Dün, patlayıcı yüklü bir drone İsrail’in güneyindeki Eilat kentinde bir otele isabet etti. İki drone ve bir balistik füze ise hava savunma sistemlerince düşürüldü.

SAVAŞIN YENİ CEPHESİ

İsrail ordusunun 18 Mart’ta Gazze’de saldırıları yeniden başlatmasından bu yana, Yemen’deki Husi güçleri 87 balistik füze ve en az 40 insansız hava aracı fırlattı.

