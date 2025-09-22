TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan tepki! Arda Kardeşler’in hakemliği bitti

Geçtiğimiz hafta tartışmalı bir hakem kararıyla Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında golü iptal edilen Trabzonspor, bu hafta da evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Skor 1-1 iken 65’te Trabzonspor’un atağı faul ile kesildi. Bordo mavililer oyunu hemen başlattı, hakem Arda Kardeşler önce devam ettirip ardından atışın yerinden kullanılmadığı gerekçesiyle tehlikeli atağı kesti. Maçın ardından başkan Ertuğrul Doğan “Bu hakem bu saatten sonra maç yönetemez. Arda Kardeşler’in hakemliği bitmiştir” restini çekti.

ARKASINDA PLAN MI VAR?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gece yarısı A Spor’a telefonla bağlanıp “Bu yaşanan hata değil! 40 yıldır futbolun içindeyim, hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir. Oyun yanlış yerden başladıysa yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız. Önce yarı sahaya doğru yürüyüp pozisyonun tehlikesini görüp de düdük çalarsanız bu hakem hatası değildir. Gereği yapılacak” diyerek hakem Kardeşler’in düdüğünü astıracaklarını dile getirdi.

ÖZÜR DİLİYORUM

“İnsanların hakemliğinin bitmesi değil bunun arkasındaki planı çözmek benim görevimdir” diyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu “Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına özür diliyorum. Gereğinin vakit geçmeden pazartesi günü yapacağım” ifadelerini kullandı.