Trendyol Süper Lig'e 17'inci hafta maçlarının ardından ara verildi. Bu bölümde hakemler, 40 defa penaltı kararı verirken; 16 takım, en az bir defa beyaz noktaya gitti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, ligin ilk 17 haftasında en fazla penaltı kaçıran futbolcu oldu.

Süper Lig'de oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 40 defa beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 31'i golle sonuçlandı, 9'unda ise top ağlarla buluşamadı. Ligdeki 16 takım, en az bir defa penaltı kullandı. Zecorner Kayserispor ile Hesap.com Antalyaspor, ligin ilk yarısında penaltı kazanamadı.

Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu

EN FAZLA PENALTI 3 TAKIMA

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ile Gaziantep FK, 5'er penaltı kullandı. Birer kez penaltı kullanan Göztepe, Samsunspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor da en az beyaz noktaya giden ekipler oldu.

EN BAŞARILI PENALTI İSTATİSTİĞİ ONUACHU'DA

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, ligin ilk yarısında en başarılı penaltı performansına imza atan futbolcu oldu. Gol krallığı yarışında RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'un ardından ikinci sırada bulunan Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de bu sezon 11 kez ağları sarstı. Onuachu, ligdeki gollerinin önemli bir kısmını penaltı atışlarından kaydetti. Tecrübeli oyuncu, kullandığı 4 penaltıda da topu ağlara gönderdi.

Paul Onuachu

EN FAZLA PENALTI KAÇIRAN TALISCA

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, ligin ilk yarısında 2 penaltı kaçırdı. Brezilyalı oyuncu, ilk haftadaki Corendon Alanyaspor ile ikinci haftadaki Göztepe maçlarında kullandığı penaltılarda topu filelerle buluşturamadı. Talisca, böylece ligin ilk 17 haftasında en fazla penaltı kaçıran isim oldu.

Anderson Talisca

PENALTIDAN EN FAZLA GOLÜ EYÜPSPOR YEDİ

ikas Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en fazla gol yiyen ekip olarak öne çıktı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde Eyüpspor'un aleyhine verilen 5 penaltının 5'i de golle sonuçlandı. Eyüpspor'dan sonra penaltıdan en fazla gol yiyen takımlar 4 golle Gaziantep FK ve 3 golle Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu.

Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu sezon ligde penaltıdan hiç gol yemedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası