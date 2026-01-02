Bursa’da kar yolları kapattı, işe kayakla gitti
Bursa’nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan yollarda bir vatandaş, işe gitmek için ilginç bir yönteme başvurdu. O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
Özetle
Kaydet
Yasam 1 gün önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bir vatandaş, karlı sokaklarda kayak yaparak işe gitti ve bu anları sosyal medyada paylaştı.
- Bursa'nın Mudanya ilçesi yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplandı.
- Bir vatandaş, işe gitmek için karlı sokaklarda kayak yaparak ilerledi.
- Kayak yaptığı anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı.
- Paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
- Belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, yetkililer dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolların karla kaplanması ilginç görüntülere sahne oldu.
Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bir vatandaş, karla kaplanan sokaklarda kayak yaparak yol aldı. Kayak yaparken kendini kayda alan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Kayak yaparken kendini kayda da alan vatandaş, karla kaplanan yollarda rahatlıkla ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü.
Yoğun kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yetkililer sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR