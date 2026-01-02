Bursa’nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan yollarda bir vatandaş, işe gitmek için ilginç bir yönteme başvurdu. O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolların karla kaplanması ilginç görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bir vatandaş, karla kaplanan sokaklarda kayak yaparak yol aldı. Kayak yaparken kendini kayda alan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



Bursa’da kar yolları kapattı, vatandaş işe kayakla gitti

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kayak yaparken kendini kayda da alan vatandaş, karla kaplanan yollarda rahatlıkla ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Yoğun kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yetkililer sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

