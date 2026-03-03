Apple, iPhone 17e’yi tanıttı. 256 GB’tan başlayan depolama seçenekleri, 48 MP Fusion kamera ve 8 GB RAM ile dikkat çeken telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Apple, merakla beklenen iPhone 17e modelinin ön sipariş tarihini açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre, iPhone 17e 4 Mart Çarşamba günü TSİ 17.15’ten itibaren ön siparişe açılacak. Resmî satış ise 11 Mart’ta başlayacak.

iPhone 17e, 256 GB depolama kapasitesiyle 599 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 8 GB RAM’e sahip model, artık depolama alanıyla da dikkat çekiyor; 256 GB’dan başlayan seçeneklerin yanı sıra 512 GB’lık versiyon da kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Cihazın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, arka tarafta 48 MP çözünürlüğe sahip ve 2x telefoto özelliğini tek kamerada birleştiren Fusion kamera sistemi. Ön kamera ise nesneleri otomatik algılayarak Odak ve Derinlik Kontrolü ile geliştirilmiş portre modunu destekliyor.

iPhone 17e, açık pembe, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

İPHONE 17E TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Ekran: 6,1 inç, 60 Hz, Super Retina XDR, 1170x2532 piksel, OLED

İşlemci: A19

RAM: 8 GB

Depolama: 256 / 512 GB

Arka Kamera: 48 MP (Fusion, 2x telefoto)

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 26 saat pil ömrü

İşletim Sistemi: iOS 26

Renkler: Açık pembe, siyah, beyaz

İPHONE 17E TÜRKİYE FİYATLARI:

256 GB: 54.999 TL

512 GB: 66.999 TL

Apple ayrıca M4 çip ile güçlendirilmiş yeni iPad Air modelini de tanıttı. Şirket, yeni iPad Air’in performans ve verimlilik açısından önemli iyileştirmeler sunduğunu belirtti.

