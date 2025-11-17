ASELSAN'dan 26 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki için 26 milyon 70 bin dolarlık bir sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleştirilecek.
ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki için yeni bir sözleşme imzaladı.
- Sözleşme tutarı 26 milyon 70 bin dolar.
- Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2027 yılları arasında gerçekleştirilecek.
Savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN, yeni bir sözleşme daha imzaladı. Şirketten konuya dair Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı.
KAP açıklamasında, "ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.
