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Göztepe Romulo için 20 milyon euro istiyor! Feyenoord geri adım attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göztepe Romulo için 20 milyon euro istiyor! Feyenoord geri adım attı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Feyenoord, Göztepe'nin 20 milyon euro talep ettiği Romulo transferinden çekildi. Brezilyalı golcüye Avrupa'dan ilgi büyük.

Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo, Avrupa'nın radarında. Ancak transferde geri adım atan ilk kulüp Feyenoord oldu.

Göztepe Romulo için 20 milyon euro istiyor! Feyenoord geri adım attı - 1. Resim

1908.nl'in haberine göre, Rotterdam ekibi, 23 yaşındaki forvetin bonservis bedelini yüksek bulduğu için transferden vazgeçti.

İzmir temsilcisi, Romulo için en az 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Romulo'nun takımdan ayrılması ise artık an meselesi olarak görülüyor.

Göztepe Romulo için 20 milyon euro istiyor! Feyenoord geri adım attı - 2. Resim

Bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Brezilyalı forvetle Fulham, Leipzig ve Sporting Lizbon gibi kulüpler ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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