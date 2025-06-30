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Göztepe'den geleceğe yatırım! Ibrahim Sabra resmen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göztepe&#039;den geleceğe yatırım! Ibrahim Sabra resmen açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet Ibrahim Sabra ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sportif Direktör Ivan Mance, "Büyük potansiyele sahip" dedi.

Göztepe, geleceğe yatırım niteliğindeki bir transferi resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet Ibrahim Sabra ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den geleceğe yatırım! Ibrahim Sabra resmen açıklandı - 1. Resim

Sportif Direktör Ivan Mance, transferle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ibrahim’i takımımıza katmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu transferde birçok kulübün ciddi ilgisi vardı ve onun tercihini bizden yana kullanması, projemizin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Büyük potansiyele sahip, genç bir oyuncu ve burada doğru ortamda çalışarak ve zamana ihtiyaç duyarak gelişimini sürdürecek. Ona sabırla destek olacağız ve birlikte adım adım ilerleyeceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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