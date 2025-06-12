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Göztepe'de 4 futbolcuya veda! Koray Günter, Victor Hugo, Matsuki ve Nielsen'e teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Göztepe&#039;de 4 futbolcuya veda! Koray Günter, Victor Hugo, Matsuki ve Nielsen&#039;e teşekkür
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe’de yaprak dökümü başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 4 oyuncusuna sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajlarla veda etti.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki ve Lasse Nielsen'e teşekkür edildi.

Göztepe'de 4 futbolcuya veda! Koray Günter, Victor Hugo, Matsuki ve Nielsen'e teşekkür - 1. Resim

Paylaşımda, "Teşekkürler Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki. 2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki’ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Göztepe, 37 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu Lasse Nielsen için ise şu mesajı paylaştı:

"Profesyonelliğin, adanmışlığın ve kulübümüze kattığın tutkuyla her zaman örnek oldun. Göztepe’deki yolculuğun sona ererken, bundan sonraki kariyerinde sana en içten dileklerimizi iletiyoruz. Göztepe ailesinde her zaman bir yerin olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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