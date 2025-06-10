Göztepe'den Romulo için flaş karar! Avrupa'dan ve Süper Lig'den teklif yağıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen ve çıktığı 33 maçta 17 gol atıp 10 asist üreten Romulo, birçok ekibin radarında. İzmir ekibi ise 25 yaşındaki genç santrforu ile ilgili yeni bir karar aldı.

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor.

İzmir ekibi, 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığı genç santrfordan bu sene 33 maçta 17 gol ve 10 asistlik performans aldı. Ligin 8'inci sırada bitirilmesinde önemli rolü olan ismin geleceği ise tartışma konusu.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Yeni Asır'ın haberine göre; Ocak ayında 2,5 milyon euro ödenerek bonservisi alınan golcü isme Feyenoord ve Leipzig'in yanı sıra Süper Lig'den Trabzonspor talip oldu.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Romulo için kulüp tarihinin en yüksek teklifini aldıklarını açıklamıştı. ve "Çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi. Belirlediğimiz bonservis olmadığı sürece kendisi bizimle kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

FEYENOORD'A RET

Öte yandan Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un 23 yaşındaki Brezilyalı golcü için Göztepe'ye 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin İzmir ekibi tarafından yeterli bulunmayarak reddedildiği basına yansımıştı.

GÖZTEPE'DEN YENİ BONSERVİS KARARI

Yeni alınan karara göre; Göztepe yönetimi Romulo'nun bonservis bedelini 20 milyon euroya çıkarırken, bu ücretin altına satış yapmama kararı aldı. Brezilyalı golcünün performansından dolayı birçok Avrupa kulübünün radarında olduğu bilinirken, sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun potansiyelini ve takıma katkısını dikkate alarak beklentilerini yüksek tutuyor.