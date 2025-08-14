TFF açıkladı: Trendyol 1'inci Lig'de 3 ve 4'üncü haftanın programı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1'inci Lig'de 3'üncü hafta (22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos, 25 Ağustos) ve 4'üncü haftanın (29 Ağustos, 30 Ağustos, 31 Ağustos) maç programını açıkladı.
Trendyol 1'inci Lig'de 3 ve 4'üncü haftaların müsabaka programı belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2 haftalık program şöyle:
3'ÜNCÜ HAFTA PROGRAMI
22 Ağustos Cuma
21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)
23 Ağustos Cumartesi
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)
21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
24 Ağustos Pazar
19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor (Diyarbakır)
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
25 Ağustos Pazartesi
21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
4'ÜNCÜ HAFTA PROGRAMI
29 Ağustos Cuma
19.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor (Van Atatürk)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadooğlu)
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
31 Ağustos Pazartesi
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sivasspor (Pendik)
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)
21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Stat henüz açıklanmadı)