Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF açıkladı: Trendyol 1'inci Lig'de 3 ve 4'üncü haftanın programı

TFF açıkladı: Trendyol 1'inci Lig'de 3 ve 4'üncü haftanın programı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TFF açıkladı: Trendyol 1&#039;inci Lig&#039;de 3 ve 4&#039;üncü haftanın programı
Futbol, TFF, Maç Programı, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1'inci Lig'de 3'üncü hafta (22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos, 25 Ağustos) ve 4'üncü haftanın (29 Ağustos, 30 Ağustos, 31 Ağustos) maç programını açıkladı.

Trendyol 1'inci Lig'de 3 ve 4'üncü haftaların müsabaka programı belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2 haftalık program şöyle:

3'ÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

22 Ağustos Cuma
21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)

23 Ağustos Cumartesi
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)
21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

24 Ağustos Pazar
19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor (Diyarbakır)
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

25 Ağustos Pazartesi
21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

TFF açıkladı: Trendyol 1'inci Lig'de 3 ve 4'üncü haftanın programı - 1. Resim

4'ÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

29 Ağustos Cuma
19.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor (Van Atatürk)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadooğlu)

30 Ağustos Cumartesi
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazartesi
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sivasspor (Pendik)
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)
21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Stat henüz açıklanmadı)

Kaynak: Anadolu Ajansı

UKOME'den Martı Tag'e kötü haber! Başvuru reddedildiSosyetik çiftin 21 yıllık evliliği bitti! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu'nun ayrılık sebebi ilginç…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MHK açıkladı: TFF 1'inci Lig'de 2'inci haftanın hakemleri - SporMHK açıkladı: TFF 1'inci Lig'de 2'inci haftanın hakemleriFenerbahçe'den suç duyurusu: Sistematik ve organize saldırı! - SporF.Bahçe harekete geçti: Sistematik ve organize...Son şampiyonun rakibi Karagümrük! Galatasaray'da 2 eksik ve 2 belirsiz - SporSon şampiyonun rakibi Karagümrük! 2 belirsiz ve 2 eksikFenerbahçe'ye sürpriz teklif! 10 yılda 10'uncu transfer: Yeni adresi... - SporF.Bahçe'ye sürpriz teklif! 10 yılda 10 transfer: Yeni adresiGalatasaray'a piyango! Teklif kabul edildi: İşte bonservis bedeli...  - SporTeklif kabul edildi: İşte bonservis bedeli... Kulüpler "kural değişsin" dedi! TFF'den "yabancı sayısı" için karar - SporTFF'den "yabancı sayısı" için karar
Sonraki Haber Yükleniyor...