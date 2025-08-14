Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlk maçı ertelenmişti! Maç biter bitmez TFF'ye yeni başvuru

Norveç'in Viking takımını eleyen RAMS Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu maçları için Süper Lig'de erteleme talep edeceklerini açıkladı. İstanbul temsilcisinin, ligin açılış haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük mücadelesi de ileri bir tarihe ertelenmişti.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Viking ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir, adını play-off'a yazdırdı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından TRT'ye yaptığı açıklamada, Konferans Ligi Play-Off maçları için Süper Lig'de erteleme talep edeceklerini söyledi.

Turuncu lacivertliler, play-off turu maçlarını 21-28 Ağustos tarihlerinde Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

