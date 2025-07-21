Başakşehir'in hocası Çağdaş Atan, hedefini açıkladı: Avrupa'da başarı

Ekibiyle beraber bilgi, donanım ve tecrübe anlamında en iyi dönemini yaşadığını belirten Atan bunu taçlandırmak istediklerini belirtti.

Üçüncü sezonuna başlayacağı RAMS Başakşehir’de hedef yükselten Çağdaş Atan; kariyeri, hedefleri, teknik direktörlükteki gelişimi hakkında AA’ya konuştu. Teknik adamlık kariyerine Sergen Yalçın’ın yanında başlayan ardından tek başına sorumluluk alıp Alanyaspor, Kayserispor’u çalıştıran Atan, ekip olarak altı yıllık bir kariyerleri olduğunu belirterek “Bilgi, donanım ve tecrübe olarak en iyi dönemimizi yaşadığımızı söyleyebilirim” dedi.

HEDEFLER BÜYÜK

Çağdaş Atan “Hem akademi hem de A takım oyuncu havuzunu genişletip, Başakşehir’i rekabet edebilen ve satış yapabilen bir kulüp haline getirmeyi amaçlıyoruz. Saha içiniz çok iyi olabilir ama oyuncular ve yönetimle iletişim beceriniz iyi değilse yeterli olmuyor. Bu sezon hedeflerimiz büyük. Bir gün Avrupa’da çok ciddi bir başarı yakalayabileceğimi düşünüyorum. Umarım bu, bu sezon ya da en kısa zamanda Başakşehir ile olur” ifadesini kullandı.

OYUN ANLAYIŞI...

Çağdaş Atan, oyunun kontrolünü ve kurallarını kendisi belirleyen bir Başakşehir oluşturmak istediklerini belirterek “Pas ve dominant oyun oynama isteğimiz hiçbir zaman geçmeyecek” dedi.