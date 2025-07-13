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Başakşehir'in hazırlık maçı iptal edildi! İşte gerekçesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir&#039;in hazırlık maçı iptal edildi! İşte gerekçesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, bu akşam Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Süper Lig hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Başakşehir'den son dakika açıklaması geldi.

Başakşehir, bu akşam Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Başakşehir'in hazırlık maçı iptal edildi! İşte gerekçesi - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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