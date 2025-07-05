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Avusturya'da küçük uçak ormana düştü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avusturya&#039;da küçük uçak ormana düştü!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avusturya’nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçak ormanlık alana düştü. İtfaiye yetkilileri, kazanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Uçakta birden fazla kişinin bulunduğu tahmin edilirken, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormanlık araziye düştüğü bildirildi.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, itfaiye yetkilisi Klaus Portenkirchner, küçük uçağın, Pinzgau'daki ormanlık bir araziye düştüğünü aktardı.

"UÇAKTA BİRDEN FAZLA KİŞİ VAR"

Portenkirchner, uçağın düştüğü ormanlık alanda ufak çaplı bir yangın çıktığını, ancak itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettikten sonra bu yangını söndürdüğünü belirtti. İtfaiye yetkilisi, düşen uçağın içinde birden fazla kişinin olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, küçük uçakta olduğu düşünülen kişi veya kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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