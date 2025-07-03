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Düşen uçaktan kurtulan kadın yolcunun son durumu! "Acil ameliyata alındı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uçak Kazası, Erzurum, Bayburt, Sivrihisar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir Sivrihisar'dan havalanan pilot Mehmet Demirci yönetimindeki M20J tipi tek motorlu uçakla Erzurum-Trabzon-Bayburt sınırında irtibat kesildi. Düşen uçak Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından bulundu. Pilot hayatını kaybederken, 51 yaşındaki yolcu Hicran Kaya sağ kurtuldu. Kaya'nın acil olarak ameliyata alındığı açıklandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek üzere havalanan tek motorlu uçak, dün akşam saat 18.00 sıralarında Rize ile Erzurum arasında Kaçkar Dağları'nda düştü. Kaza kırıma uğrayan uçakta bulunan yolcu Hicran Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kendisinin ve pilotun yaralı olduğunu dile getirip yardım istedi. Uçağın enkazı, sabah 06.24'te İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve JAK timleri tarafından Kaçkar Dağları'nın Erzurum tarafında bulundu. Ekipler, Hicran Kaya'yı uçaktan yaralı olarak çıkartırken; Pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiğibelirlendi.

Düşen uçaktan kurtulan kadın yolcunun son durumu! "Acil ameliyata alındı" - 1. Resim

YARALI YOLCU ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Yaralı Kaya ve hayatını kaybeden pilotun cenazesi, JAK ve İDAK ekipleri tarafından bulundukları yerden 500 metre aşağıda bulunan açık alana kadar taşınarak, bölgeye iniş yapan helikoptere bindirildi. Helikopterle bölgeden alınan yaralı yolcu, Erzurum'a götürüldü.Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilenHicran Kaya’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Düşen uçaktan kurtulan kadın yolcunun son durumu! "Acil ameliyata alındı" - 2. Resim

"HAYATİ TEHLİKLESİ DEVAM EDİYOR"

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör,"Hastaneye ulaştığında genel durumu orta-kötü olarak değerlendirilmiş, bilinci açık ve hayati bulguları (nabız, tansiyon, solunum gibi) stabildi. Yapılan görüntüleme (röntgen ve tomografi) sonuçlarına göre hastanın sırt ve bel omurlarında (torakal ve lomber vertebralar) kırıklar, ayrıca sırt bölgesindeki kaburgalarında (torakal kostalar) da kırıklar tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde cilt yüzeyinde açılmalar (lazerasyonlar) ve ezilmeler (ekimozlar) mevcuttur" dedi.

Düşen uçaktan kurtulan kadın yolcunun son durumu! "Acil ameliyata alındı" - 3. Resim
Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör

Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, "Hasta, beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji) ile göğüs cerrahisi uzmanları tarafından değerlendirilmiş ve beyin cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edilebilir bulunarak, acil olarak ameliyata alınmıştır. Travmanın (kazanın yol açtığı iç ve dış hasarların) etkileri açısından kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erkendir. Hastanın hayati tehlikesi devam etmekte olup, tüm tedavi süreci Erzurum Şehir Hastanesi uzman ekipleri tarafından yakından takip edilmektedir. Hastamıza acil şifalar, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kazada hayatını kaybeden pilotumuza Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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